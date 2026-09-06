Уиткофф и Кушнер сделали первые заявления в Киеве
Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Киеве сделали первые заявления о переговорах и дальнейшем пути к миру.
Об этом сообщил корреспондент РБК-Украина.
После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским американские представители рассказали о своих впечатлениях от визита и переговоров.
Уиткофф поблагодарил президента за гостеприимство и отметил, что поездка в Украину была "прекрасной". По его словам, американская сторона провела содержательный разговор с украинскими представителями и планирует оставаться в Украине столько, сколько потребуется.
"У нас состоялся очень значимый, содержательный и важный разговор. Мы очень вдохновлены. Мы планируем оставаться здесь столько, сколько потребуется", - заявил Уиткофф.
Что Трамп говорит о мире в Украине
Кушнер со своей стороны передал Зеленскому уважение от президента США Дональда Трампа.
Он отметил, что Трамп считает сложившуюся ситуацию сложной, поскольку речь идет не только о завершении войны, но и о создании условий для долгосрочного мира.
По словам Кушнера, американский президент хочет, чтобы по завершении войны Украина могла использовать свой потенциал для восстановления и развития.
"Трамп очень этого хотел бы. Он не боится сложных задач – чем сложнее задача, тем настойчивее нужно работать и отдавать все, что у тебя есть", – добавил Кушнер.
Он также заявил, что Трамп стремится прекратить смерть, а затем возобновить инвестиции и экономическое сотрудничество, которые должны способствовать процветанию Украины и Европы.
Отдельно Кушнер поблагодарил партнеров из Германии и Франции, а также Всемирный банк за сотрудничество.
Переговоры продолжатся
"Мы надеемся, что по итогам этой поездки мы найдем новый путь к миру", – заявил представитель США.
По его словам, встречи с украинскими представителями фактически запланированы каждый день, поэтому переговорный процесс должен продолжаться.
"Поэтому мы постоянно двигаемся вперед, чтобы достичь мира", - подытожил Кушнер.
Затем Владимир Зеленский проведет расширенные переговоры не только с американскими посланниками, но и с участием европейских партнеров для согласования общей дипломатической позиции.
Все, что известно о переговорах в настоящее время, читайте в материале РБК-Украина "Уиткофф и Кушнер в Украине. Что известно о первом визите посланцев Трампа в Киев".