Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию РФ и Китая

Хегсет заявил также, что что военный парад в Пекине с участием лидеров Китая, РФ и КНДР, на котором продемонстрировали оружие нового поколения, стал следствием слабости прошлой администрации США.

"Именно поэтому президент Трамп поручил нам в Министерстве обороны быть готовыми, перестраивать наши вооруженные силы историческим образом, восстанавливать "дух воина" и возвращать сдерживание, но не потому, что мы стремимся к конфликту. Мы этого не делаем", - заявил глава Пентагона.

Он акцентировал внимание на том, что политика США направлена не на провокацию конфликтов, а наоборот, на их сдерживание.

"Мы ясно дали это понять Китаю, России и другим. Но потому, что, будучи готовыми, мы предотвращаем конфликт. Мы обеспечиваем безопасность американского народа на родине.", - добавил министр.

Также чиновник подчеркнул, что проводить парады "это нормально". При этом он выразил надежду на то, что они не приведут к реальному военному конфликту.

"У президента Трампа отличные отношения с президентом Си (лидером КНР Си Цзиньпинем, - Ред.), и он будет использовать это, надеясь найти пути для сотрудничества. В противном случае мы всегда будем готовы", - подытожил Хегсет.