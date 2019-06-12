Трамп допустив збільшення контингенту США в Польщі в півтора рази

Президент США Дональд Трамп розповів, що остаточно питання про збільшення американської військової присутності в Польщі не вирішене, однак сам він обмірковує можливість перекидання туди з Німеччини додатково 2 тис. військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, у разі позитивного вирішення цього питання загальна чисельність американських військових в Польщі збільшиться в півтора рази і досягне 6 тис.

Американський президент за підсумками зустрічі з Дудою також зазначив, що Польща погодилася придбати у США "багато літаків F-35".

Нагадаємо, посилаючись на свої джерела, Defence One зазначає, що ця група американських військових в Польщі займатиметься виконанням не бойові, а матеріально технічних завдань. Перекидання планується в ході візиту президента Польщі Анджея Дуди в США. Таким чином, всього на території Польщі будуть базуватися близько 5500 американських військовослужбовців.

раніше повідомлялося, що Польща оприлюднить угоду зі Сполученими Штатами про посилення американської військової присутності в Польщі.