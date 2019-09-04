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В Ірані назвали умову повернення до дотримання ядерної угоди

Новини » Політика    04.09.2019 - 09:26
В Ірані назвали умову повернення до дотримання ядерної угоди
Фото: Аббас Аракчи (twitter.com/araghchi)

Іран хоче кредит у розмірі 15 млрд доларів

Заступник глави іранського МЗС Аббас Аракчи заявив про готовність Ірану повернутися до повного виконання Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо ядерної програми за умови отримання кредиту в розмірі 15 млрд доларів. Про це повідомляють іранські ЗМІ.

Іран хоче отримати кредит протягом чотирьох місяців.

"З нашої точки зору, повернення до повного виконання ядерної угоди залежить від того, чи отримаємо ми 15 млрд доларів протягом чотирьох місяців. В іншому випадку ми продовжимо скорочення зобов'язань", - сказав він.

РБК-Україна писало, що Іран 5 вересня може оголосити про відмову від значної частини своїх зобов'язань по ядерній угоді, якщо до цього терміну європейські учасники угоди не приймуть заходи.

РБК-Україна писало, що Німеччина, Франція і Великобританія зробили спільну заяву про те, що підтримують Спільний комплексний план дій (СВПД), але його збереження залежить від повного дотримання Іраном своїх зобов'язань.

Раніше повідомлялося, що у США заявили про готовність до переговорів з Іраном. Як відомо, у травні Тегеран у відповідь на дії США, які вийшли з ядерної угоди і відновили антиіранські санкції, вже оголосив про призупинення деяких зобов'язань за СВПД і попередив, що розширить цей список протягом 60 днів, якщо Європа буде виконувати введені США обмеження.

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