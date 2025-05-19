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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп доложил европейским лидерам о переговорах с Путиным: детали

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Лидеры Италии, Германии, Франции, Финляндии, Украины и президент Европейской комиссии созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Главной темой стали переговоры Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

РБК-Украина собрало заявления европейских лидеров по итогам переговоров с Трампом.

Итоги от премьера Италии

Премьер Италии Джорджа Мелони по итогам переговоров рассказала, что работа над скорейшим началом новой встречи украинской и российской делегаций продолжается. Такой диалог необходим для прекращения огня и справедливого и прочного мира. 

"В этой связи готовность святейшего отца (речь о Папе Римском Льве - ред.) провести переговоры в Ватикане была расценена позитивно. Италия готова внести свой вклад в содействие контактам и работу по достижению мира", - добавила она. 

Итоги от президента Финляндии

В свою очередь президент Финляндии Александар Стубб рассказал, что телефонный разговор с Трампом был "очень продуктивным". 

"Мы обсудили текущие переговоры, прекращение огня и шаги на пути к справедливому и прочному миру", - рассказал он. 

Финский лидер отметил, что Финляндия продолжает поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Итоги от канцлера Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров отметил, что Европа и США будут поддерживать Украину на ее пути к прекращению огня. 

"Европа усилит давление на Москву посредством санкций. Мы договорились об этом с президентом Трампом после его разговора с Путиным", - добавил он. 

Итоги от главы Еврокомиссии

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поблагодарила Трампа  за "неустанные усилия по достижению перемирия в Украине".

"Важно, чтобы США оставались вовлеченными в этот процесс. Мы будем продолжать поддерживать Владимира Зеленского в достижении прочного мира в Украине", - добавила она.

Переговоры Трампа с Путиным

Напомним, президент США Дональд Трамп созвонился с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить войну РФ против Украины.

По словам Трампа, Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и установлении мира.

При подготовке материала использовались публикации президента Финляндии Александра Стубба, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца в соцсети X, а также публикация пресс-службы правительства Италии.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияДональд ТрампФридрих МерцМирные переговорыВойна в УкраинеУрсула фон дер Ляйен