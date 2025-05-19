Трамп доповів європейським лідерам про переговори з Путіним: деталі

Підсумки від прем'єра Італії

Прем'єр Італії Джорджа Мелоні за підсумками переговорів розповіла, що робота над якнайшвидшим початком нової зустрічі української та російської делегацій триває. Такий діалог необхідний для припинення вогню і справедливого та міцного миру.

"У зв'язку з цим готовність святішого отця (ідеться про Папу Римського Лева - ред.) провести переговори у Ватикані була розцінена позитивно. Італія готова зробити свій внесок у сприяння контактам і роботу з досягнення миру", - додала вона.

Підсумки від президента Фінляндії

Зі свого боку президент Фінляндії Александр Стубб розповів, що телефонна розмова з Трампом була "дуже продуктивною".

"Ми обговорили поточні переговори, припинення вогню і кроки на шляху до справедливого і міцного миру", - розповів він.

Фінський лідер зазначив, що Фінляндія продовжує підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Підсумки від канцлера Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після переговорів наголосив, що Європа і США підтримуватимуть Україну на її шляху до припинення вогню.

"Європа посилить тиск на Москву за допомогою санкцій. Ми домовилися про це з президентом Трампом після його розмови з Путіним", - додав він.

Підсумки від голови Єврокомісії

Водночас голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн подякувала Трампу за "невтомні зусилля з досягнення перемир'я в Україні".

"Важливо, щоб США залишалися залученими в цей процес. Ми продовжуватимемо підтримувати Володимира Зеленського в досягненні міцного миру в Україні", - додала вона.