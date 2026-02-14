Трамп договорился с Нетаньяху давить на Иран: Axios узнало метод принуждения к сделке

Как пишет издание, более 80% иранского экспорта нефти приходится на Китай. Таким образом, если Пекин сократит закупки нефти у Ирана, экономическое давление на Тегеран значительно возрастет.

Это в свою очередь, может изменить расчеты Ирана и подтолкнуть страну к дополнительным уступкам по поводу своей ядерной программы.

По словам американских официальных лиц, кампания "максимального давления" будет проходить параллельно с ядерными переговорами с Ираном и продолжающимся наращиванием военной мощи на Ближнем Востоке для возможных ударов, если дипломатия провалится.

"Мы договорились, что будем оказывать максимальное давление на Иран в полную силу, например ю, в отношении продаж иранской нефти Китаю", - сказал высокопоставленный американский чиновник.

Также источники сообщили, что на встрече в среду (11 февраля) Трамп и Нетаньяху пришли к согласию относительно конечной цели - лишить Иран возможности получить ядерное оружие.

В то же время они разошлись во мнениях по поводу пути достижения этой цели. Нетаньяху заявил, что заключить выгодную сделку с Ираном невозможно и что даже если сделка будет подписана, то Тегеран не будет ее соблюдать.

Трамп в ответ заявил Нетаньяху, что по его мнению, шанс достичь соглашение есть.

Также по словам собеседников, Трамп спрашивал своих советников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, каковы шансы на достижения соглашения с Ираном. Те сказали ему, что как показывает история, достичь выгодной сделки с Ираном сложно, если не невозможно. При этом отметили, что пока иранцы говорят все правильно.

Кроме того, Уиткофф и Кушнер заверили Трампа, что продолжат переговоры и будут придерживаться жесткой линии. И в случае, если Иран согласится на сделку, которую сочтут удовлетворительной, они предоставят стране возможность выбора, чтобы Тегеран мог решить, хочет ли он ее заключить.

"Мы трезво и реалистично оцениваем ситуацию в отношении иранцев. Теперь мяч на их стороне. Если это не будет реальной сделкой, мы ее не примем", - заявил американский чиновник.

Второй источник сказал, что считает "нулевыми" шансы на то, что Иран согласится на что-либо из предложенного США.