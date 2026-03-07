Трамп хорошо знает, кто с кем разговаривает: Хегсет об обмене разведданными между РФ и Ираном

Министр обороны США Пит Хегсет прокомментировал информацию в СМИ о предоставлении Россией разведданных Ирану о передвижении американских войск на Ближнем Востоке и не только.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в интервью CBS News.
Хегсет сказал, что США "отслеживают все" и учитывают это в своих боевых планах.
"Американский народ может быть уверен, что их главнокомандующий хорошо знает, кто с кем разговаривает", - сообщил он.
"И все, что не должно происходить, будь то публично или через обратные каналы, сталкивается с серьезной проблемой", - добавил руководитель Пентагона.
На вопрос о том, может ли американский народ ожидать, что разговоры с россиянами остановят их участие в конфликте, Гегсет ответил, что Трамп "имеет уникальные отношения со многими мировыми лидерами, благодаря которым он может достичь того, чего другие президенты, в частности Джо Байден, никогда не смогли бы достичь".
Еще Хегсет ответил, подвергает ли участие России опасности американский персонал:
"Мы подвергаем опасности других ребят, и это наша работа. Поэтому нас это не волнует... Но единственные, кому сейчас нужно беспокоиться, это иранцы, которые думают, что выживут", - подытожил чиновник.
Ранее в пятницу несколько источников, в частности высокопоставленный американский чиновник, сообщили CBS News, что Россия предоставляет Ирану разведывательные данные о позициях США на Ближнем Востоке. Впервые эта инорфмация появилась в издании The Washimgton Post.
В Трампа прокомментировали возможный обмен данными между РФ и Ираном, что дает возможность исламскому государству наносить удары по американским военным базам. Спикер Белого дома Кэролайн Левитт сказала. что даже если это правда, это "не имеет значения".
Относительно того, высказывался ли Трамп относительно возможного обмена данными между Россией и Ираном, Левитт сообщила, что предоставит возможность президенту прокомментировать это.