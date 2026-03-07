RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп хорошо знает, кто с кем разговаривает: Хегсет об обмене разведданными между РФ и Ираном

03:45 07.03.2026 Сб
2 мин
Глава Пентагона заявил, что Штаты "отслеживают все" и учитывают это в своих боевых планах
aimg Маловичко Юлия
Фото: глава Пентагона Пит Хэгсет (Getty Images)

Министр обороны США Пит Хегсет прокомментировал информацию в СМИ о предоставлении Россией разведданных Ирану о передвижении американских войск на Ближнем Востоке и не только.

Хегсет сказал, что США "отслеживают все" и учитывают это в своих боевых планах.

"Американский народ может быть уверен, что их главнокомандующий хорошо знает, кто с кем разговаривает", - сообщил он.

"И все, что не должно происходить, будь то публично или через обратные каналы, сталкивается с серьезной проблемой", - добавил руководитель Пентагона.

На вопрос о том, может ли американский народ ожидать, что разговоры с россиянами остановят их участие в конфликте, Гегсет ответил, что Трамп "имеет уникальные отношения со многими мировыми лидерами, благодаря которым он может достичь того, чего другие президенты, в частности Джо Байден, никогда не смогли бы достичь".

Еще Хегсет ответил, подвергает ли участие России опасности американский персонал:

"Мы подвергаем опасности других ребят, и это наша работа. Поэтому нас это не волнует... Но единственные, кому сейчас нужно беспокоиться, это иранцы, которые думают, что выживут", - подытожил чиновник.

РФ сливает разведданные Ирану?

Ранее в пятницу несколько источников, в частности высокопоставленный американский чиновник, сообщили CBS News, что Россия предоставляет Ирану разведывательные данные о позициях США на Ближнем Востоке. Впервые эта инорфмация появилась в издании The Washimgton Post.

В Трампа прокомментировали возможный обмен данными между РФ и Ираном, что дает возможность исламскому государству наносить удары по американским военным базам. Спикер Белого дома Кэролайн Левитт сказала. что даже если это правда, это "не имеет значения".

Относительно того, высказывался ли Трамп относительно возможного обмена данными между Россией и Ираном, Левитт сообщила, что предоставит возможность президенту прокомментировать это.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияИранПит Хегсет