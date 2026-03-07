Трамп хорошо знает, кто с кем разговаривает: Хегсет об обмене разведданными между РФ и Ираном

Хегсет сказал, что США "отслеживают все" и учитывают это в своих боевых планах.

"Американский народ может быть уверен, что их главнокомандующий хорошо знает, кто с кем разговаривает", - сообщил он.

"И все, что не должно происходить, будь то публично или через обратные каналы, сталкивается с серьезной проблемой", - добавил руководитель Пентагона.

На вопрос о том, может ли американский народ ожидать, что разговоры с россиянами остановят их участие в конфликте, Гегсет ответил, что Трамп "имеет уникальные отношения со многими мировыми лидерами, благодаря которым он может достичь того, чего другие президенты, в частности Джо Байден, никогда не смогли бы достичь".

Еще Хегсет ответил, подвергает ли участие России опасности американский персонал:

"Мы подвергаем опасности других ребят, и это наша работа. Поэтому нас это не волнует... Но единственные, кому сейчас нужно беспокоиться, это иранцы, которые думают, что выживут", - подытожил чиновник.