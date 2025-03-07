Трамп о ядерном соглашении с Ираном: впереди интересные дни, мы на последних минутах

"Впереди - интересные дни. Мы на последних минутах. Мы не можем позволить им (Ирану - ред.) иметь ядерное оружие", - сказал Трамп.

Американский президент намекнул, что соглашение может быть подписано в ближайшее время.

"Кое-что произойдет уже очень скоро. Вы будете говорить об этом очень скоро. Я бы скорее хотел видеть мирное соглашение (с Ираном, - ред.), чем что-то другое. Но что-то другое может решить проблему", - отметил Трамп.