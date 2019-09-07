Трамп тисне на Зеленського, щоб той втрутився у президентські вибори в США, - WP

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче, аби президент України Володимир Зеленський втрутився у президентські вибори в США, заплановані на 2020 рік. Про це пише газета The Washington Post.

Видання вважає, що Трамп тисне на Зеленського, аби останній сприяв розвитку розслідування, відкритого в Україні щодо Джо Байдена. Він є суперником Трампа по президентських перегонах.

Газета також зазначає, що одним із методів тиску є звернення адміністрації Трампа до Пентагону про перегляд військової допомоги для України.

Також вказується, що відновити розслідування проти Джо Байдена і його сина радив особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані, який зустрічався з близьким партнером українського президента.

Йдеться про історію, коли син Джо Байдена - Хантер Байден - був членом ради директорів приватної української газової компанії Burisma Group, коли тодішній генеральний прокур України Віктор Шокін почав розслідування діяльності фірми. Джо Байден у той час був на посаді віце-президента США і закликав звільнити прокурора.

Новий генеральний прокурор України Юрій Луценко поставив крапку у питаннях можливих правопорушень Джо Байдена і його сина в Україні.

Нагадаємо, що попри заяви Луценка, у серпні 2019 року американські ЗМІ повідомили, що високопоставлений представник президента України Володимира Зеленського говорив по телефону і зустрічався особисто з адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані. Предметом обговорення стало розслідування відносно сина Джо Байдена.

Раніше РБК-Україна писало, що колишній віце-президент США Джо Байден випередив б чинного президента Дональда Трампа на 8% на президентських виборах, якби вони проводилися зараз.