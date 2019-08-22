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Джуліані обговорював справу Байдена з представником Зеленського

Новини » Політика    22.08.2019 - 10:32
Джуліані обговорював справу Байдена з представником Зеленського
Фото: Рудольф Джуліані (GettyImages)

Джуліані і представник Зеленського говорили по телефону і провели зустріч в Мадриді

Високопоставлений представник президента України Володимира Зеленського говорив по телефону і зустрічався особисто з адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Предметом обговорення стало розслідування відносно сина Джо Байдена.

"Джуліані говорив по телефону і провів особисту зустріч в Мадриді з високопоставленим представником Зеленського, щоб спонукати Україну розслідувати потенційний конфлікт інтересів, пов'язаний з родиною Байдена, а також питання про те, здійснювала ця країна будь-які кроки під час виборів в США 2016 року , з метою нашкодити виборчої кампанії Трампа ", - повідомляє видання.

Варто відзначити, американські державні чиновники, які займаються зовнішньою політикою, пов'язаної з Україною, звинувачують Джуліані в ускладненні дипломатичного візиту Зеленського в Білий дім.

Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко поставив крапку у питаннях можливих правопорушень Джо Байдена і його сина в Україні. Так, Байден-старший, будучи віце-президентом США, підтримував антикорупційну політику в Україні в 2016 році. Вона, зокрема, включала заклик до відставки колишнього генпрокурора країни Віктора Шокіна.

У той час його син, Хантер Байден, знаходився у раді директорів Burisma Group - найбільшої приватної газодобувної компанії України.

Луценко підкреслив, що ні Хантер Байден, ні Burisma в теперішньому часі не є об'єктом розслідування.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку травня стало відомо, що Джуліані обговорював з генеральним прокурором Юрієм Луценком справу проти компанії Burisma Group, в якій працював Хантер Байден.

Додамо також, Трамп закликав провести розслідування стосовно колишнього віце-президента Джо Байдена через бізнес-зв'язків його сина з Китаєм.

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Новини України Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп
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