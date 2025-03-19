Трамп дал Ирану два месяца для заключения нового ядерного соглашения, - Axios

Президент США Дональд Трамп в письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи потребовал заключить новое ядерное соглашение в течение двух месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По информации источников издания, письмо Трампа к Хаменеи было "жестким" и содержало не только предложение переговоров по новому ядерному соглашению, но и последствия, если Тегеран ее отвергнет.
Собеседники Axios отметили, что американский президент назвал двухмесячный срок для заключения соглашения, хотя и не уточнили, идет ли речь о времени после получения письма или после начала переговоров.
Также США проинформировали о содержании письма нескольких союзников, в том числе Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет подписать новое ядерное соглашение с Ираном. Ведь такой договор страны уже подписывали в 2015 году, но Трамп вывел США из него в 2018-м.
Недавно президент США Дональд Трамп направил письмо Тегерану с предложением провести переговоры по ядерной программе Ирана. Американский лидер убежден, что есть два способа борьбы с Ираном - военный или заключение соглашения.
Однако верховный лидер Ирана Али Хаменеи выразил нежелание вести переговоры с "высокомерными государствами" и обвинил США в политике "диктата" и "навязывания".
В администрации Трампа ответили на отказ Хаменеи вести переговоры с Вашингтоном. Лидеру Ирана советуют поставить интересы народа выше террора.
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