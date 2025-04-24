Трамп даст интервью журналисту, который запустил скандал с Signal
Американский президент Дональд Трамп согласился на интервью с редактором журнала The Atlantic Джеффри Голдбергом, которого ошибочного добавили в закрытый чат Signal, что стало началом громкого скандала.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп написал в своей социальной сети в Truth Social.
Трамп назвал Голдберга человеком, который ответственен за "много вымышленных историй о нем". По словам американского президента, редактор The Atlantic виноват в вымышленной мистификации о "лохах и лузерах" и SignalGate, с которым он был несколько "успешнее".
Несмотря на все эти обвинения, Трамп все же решил ответить на вопрос журналиста, мол, из любопытства.
"Я даю это интервью из любопытства и как соревнование с самим собой, чтобы увидеть, может ли The Atlantic быть "правдивым". Способны ли они написать честную историю о "Трампе"?" - отметил президент США в своей заметке.
Он добавил, что, кроме Голдберга, даст интервью еще двум журналистам, которые тоже "не являются сторонниками Трампа, мягко говоря". Однако они, мол, хотят написать материал о "самом значимом президенте этого века".
Скандал с Signal
Напомним, в марте советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц недавно случайно добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в чат топ-чиновников. Там они обсуждали планы США нанести удары по хуситам в Йемене.
В частности, глава Пентагона Пит Гегсет за полчаса до начала американской операции раскрыл в чате ее детали, которые касались времени вылета истребителей и не только.
The Atlantic писало, что такая информация была секретной и ее публикация в открытом доступе могла бы нанести вред пилотам. При этом Хэгсет отрицал такие утверждения. По его словам, он не раскрыл ни имен, ни имен, ни целей, ни локаций.
Позже The Guardian объяснило, что Волц случайно добавил журналиста в закрытый чат из-за путаницы с контактами. к выяснило расследование, несколько месяцев назад он ошибочно сохранил его номер под именем другого лица, которого на самом деле хотел добавить.
После скандала звучали призывы уволить Волца с занимаемой должности. Однако Трамп в конце марта заявил, что не собирается никого увольнять.
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