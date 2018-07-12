Трамп: члени НАТО в кінцевому підсумку мають підвищити витрати на оборону до 4% ВВП

Трамп в черговий раз розкритикував союзників по НАТО та Німеччину зокрема

Президент США Дональд Трамп закликає лідерів країн НАТО підвищити витрати на оборону до 4% валового внутрішнього продукту (ВВП). Про це Трамп повідомив у своєму Twitter.

Зокрема, американський президент в черговий раз розкритикував інших членів НАТО через недостатнє фінансування.

"Протягом багатьох років президенти безуспішно намагалися змусити Німеччину та інші багаті країни НАТО платити більше за свій захист від Росії. Вони сплачують лише невелику частину. США платять десятки мільярдів доларів - занадто багато, щоб субсидувати Європу, і втрачають багато на торгівлі", - зазначив Трамп.

Крім того, він висловив невдоволення тим, що Німеччина платить мільярди Росії, від якої хоче захиститися.

"Додатково Німеччина почала платити Росії, країні, від якої вони хочуть захиститися, мільярди доларів за їх енергетичні потреби з нового трубопроводу з Росії. Неприпустимо! Всі країни НАТО мають виконати свої зобов'язання в розмірі 2%, і в кінцевому підсумку це повинно скласти 4%", - додав Трамп.

Фото: скріншот повідомлень Трампа

Нагадаємо, напередодні Трамп попросив союзників по НАТО виділити до 4% ВВП на оборону. На саміті країни-учасниці схвалили ініціативу по зміцненню оборони і політики стримування. Члени Альянсу ухвалили рішення збільшити оборонні витрати, а 8 країн-союзників виділять не менше 2% ВВП на оборону.