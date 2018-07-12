Трамп: члены НАТО в конечном итоге должны повысить расходы на оборону до 4% ВВП

Трамп в очередной раз раскритиковал союзников по НАТО и Германию в частности

Президент США Дональд Трамп призывает лидеров стран НАТО повысить расходы на оборону до 4% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.

В частности, американский президент в очередной раз раскритиковал других членов НАТО за недостаточное финансирование.

"В течение многих лет президенты безуспешно пытались заставить Германию и другие богатые страны НАТО платить больше за свою защиту от России. Они платят лишь небольшую часть. США платят десятки миллиардов долларов - слишком много, чтобы субсидировать Европу, и теряют многое на торговле", - отметил Трамп.

Кроме того, он выразил недовольство тем, что Германия платит миллиарды России, от которой хочет защититься.

"Вдобавок ко всему, Германия только начала платить России, стране, от которой они хотят защититься, миллиарды долларов за их энергетические потребности из нового трубопровода из России. Недопустимо! Все страны НАТО должны выполнить свои обязательства в размере 2%, и в конечном итоге это должно составить 4%", - добавил Трамп.

Фото: скриншот сообщений Трампа

Напомним, накануне Трамп попросил союзников НАТО выделить до 4% ВВП на оборону. На саммите страны-участницы утвердили инициативу по укреплению обороны и политики сдерживания. Члены Альянса приняли решение увеличить оборонные расходы, а 8 стран-союзников выделят не менее 2% ВВП на оборону.