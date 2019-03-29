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Генпрокурор США розповів, коли випустить копію доповіді Мюллера

Новини » Політика    29.03.2019 - 23:01
Генпрокурор США розповів, коли випустить копію доповіді Мюллера
Фото: Роберт Мюллер (з відкритих джерел)

Бар планує випустити редаговану копію до середини квітня

Генеральний прокурор США Вільям Бар випустить редаговану копію доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори США до середини квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, Бар планує випустити редаговану копію майже 400-сторінкового звіту спеціального радника Роберта Мюллера до середини квітня.

"Скоро кожен зможе прочитати його самостійно", - написав Бар в листі.

Він зазначив, що готовий постати перед обома комітетами для дачі показань по доповіді Мюллера 1 і 2 травня.

Як повідомляється, Мюллер завершив своє 22-місячне розслідування за фактом можливої змови президента Дональда Трампа з Росією 22 березня.

У неділю Бар направив Конгресу лист на чотирьох сторінках, у якому викладені основні висновки Мюллера. Бар сказав законодавцям, що розслідування Мюллера не встановило, що учасники кампанії Трампа вступили в змову з Росією в її діяльності щодо втручання у вибори.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Роберт Мюллер завершив розслідування щодо втручання Росії у вибори президента США в 2016 році.

Доповідь спецпрокурора, яка нині має статус секретної, передали в Міністерство юстиції США. Тепер керівник відомства Вільям Бар повинен прийняти рішення про передачу всього документа або його частин в Конгрес США, або ж щодо оприлюднення доповіді. Також Мін'юст може передати в Конгрес тільки власний підсумок доповіді.

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