Трамп через ООН хочет более жестких правил предоставления убежища в мире: что изменится

Согласно заявлению Государственного департамента США, американские представители будут призывать искателей убежища подавать прошение об убежище в первой стране, через которую они проезжают, вместо того, чтобы иметь право выбирать, в какую страну переехать.

В ведомстве отмечают, что нынешняя система давно злоупотребляется злоумышленниками и экономическими мигрантами, что вызвало глобальный миграционный кризис, усилило деятельность преступных картелей и нарушило суверенитет государств.

Почти 200 членов ООН имеют собственные законы по иммиграции и убежища, и США являются участником многочисленных международных соглашений в этой сфере. Американская сторона призывает к координации и соблюдению правил, которые ограничивают хаотичные перемещения искателей убежища.

Этот шаг происходит на фоне жесткой иммиграционной политики Трампа в США, которая предусматривает усиление арестов иммигрантов и отмену временных гуманитарных программ. Ранее эти программы позволяли сотням тысяч людей из Кубы, Гаити, Никарагуа, Венесуэлы и других стран легально жить и работать в США в течение многих лет.

Представители США утверждают, что изменения помогут упорядочить глобальную систему предоставления убежища и ограничить злоупотребления, одновременно подчеркивая необходимость соблюдения международных норм и обеспечения безопасности государств.