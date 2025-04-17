Трамп ждет ответа Путина о прекращении огня: решение - уже на этой неделе

Журналисты спросили у Трампа, как долго Штаты будут ждать от российского диктатора Владимира Путина ответ на предложение о перемирии. А также о том, наложат ли Штаты новые санкции на Россию.

"Мы узнаем об этом на этой неделе. Мы собираемся получить от них информацию на этой неделе, очень скоро, и посмотрим. Но мы хотим, чтобы это прекратилось. Мы хотим, чтобы смерть и убийства прекратились", - ответил на это Трамп.

Перемирие Украины и России

Еще во время избирательной кампании Трамп неоднократно обещал завершить войну в Украине. Однако после того, как он стал президентом США Трамп начал делать пророссийские заявления и фактически обвинил в начале войны руководство Украины.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что Зеленский является "диктатором без выборов", ведь за три года войны он ничего ничего не сделал для завершения войны. Через некоторое время Трамп заявил, что Россия виновата в войне, но также переложил вину за это на Зеленского и экс-президента США Джо Байдена.

На днях Трамп заявил, что в войне в Украине виноваты предыдущий президент Америки Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Однако впоследствии он оправдался и все же вспомнил и о Путине.

Также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп убежден, что Россия стремится закончить войну в Украине. К такому выводу глава США пришел после поездки его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву