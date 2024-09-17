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Трамп был вне зоны прямой видимости подозреваемого, не умеющего стрелять - Секретная служба

Фото: экспрезидент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Подозреваемый в покушении на экспрезидента США не имел прямой видимости на Дональда Трампа с того места поля для гольфа, где он был обнаружен. Также подозреваемый никогда не стрелял из оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполняющего обязанности директора Секретной службы Рональда Роу-младшего, которое цитирует AP.

Агентство со ссылкой на руководителя службы пишет, что Райан Рут якобы никогда не стрелял из оружия.

Вместе с тем ФБР сообщило, что подозреваемый был предметом закрытого расследования в 2019 году после поступления сообщения о том, что он незаконно владел оружием.

Очевидно вторая попытка покушения на Трампа

Напомним, в воскресенье, 15 сентября, вечером предвыборный штаб Трампа заявил, что бывший президент находится в безопасности после того, как возле него раздались выстрелы. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что стрельба произошла вблизи гольф-клуба и не имела отношения к Трампу.

Позже Федеральное бюро расследований назвало инцидент "похожим на попытку убийства бывшего президента Трампа", сообщило агентство Associated Press.

Инцидент произошел на поле для гольфа Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич, Флорида. Охранявшие Трампа агенты Секретной службы якобы заметили вооруженного мужчину и открыли по нему огонь. Позже подозреваемый был задержан в его автомобиле. Он находится под стражей.

Подозреваемый - 58-летний Райан Рут, ранее имевший проблемы с законом, а также активный в соцсетях, в частности, на темы политики. По данным AP, мужчина выражал в соцсетях поддержку Украине, также у него был веб-сайт, где он якобы пытался собирать деньги и вербовать добровольцев на войну против РФ.

16 сентября Федеральный суд Флориды в США выдвинул ему первые обвинения.

О возможных мотивах задержанного пока не сообщалось.

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Дональд Трамп