Трамп был вне зоны прямой видимости подозреваемого, не умеющего стрелять - Секретная служба

Очевидно вторая попытка покушения на Трампа

Напомним, в воскресенье, 15 сентября, вечером предвыборный штаб Трампа заявил, что бывший президент находится в безопасности после того, как возле него раздались выстрелы. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что стрельба произошла вблизи гольф-клуба и не имела отношения к Трампу.

Позже Федеральное бюро расследований назвало инцидент "похожим на попытку убийства бывшего президента Трампа", сообщило агентство Associated Press.

Инцидент произошел на поле для гольфа Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич, Флорида. Охранявшие Трампа агенты Секретной службы якобы заметили вооруженного мужчину и открыли по нему огонь. Позже подозреваемый был задержан в его автомобиле. Он находится под стражей.

Подозреваемый - 58-летний Райан Рут, ранее имевший проблемы с законом, а также активный в соцсетях, в частности, на темы политики. По данным AP, мужчина выражал в соцсетях поддержку Украине, также у него был веб-сайт, где он якобы пытался собирать деньги и вербовать добровольцев на войну против РФ.

16 сентября Федеральный суд Флориды в США выдвинул ему первые обвинения.

О возможных мотивах задержанного пока не сообщалось.

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