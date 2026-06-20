Трамп был готов отдать Украину Путину на Аляске, - Макрон

В августе 2025 года на военной базе в Анкоридже едва не подписали роковой документ. Соглашение предусматривало передачу России украинских территорий, и Кремль должен был получить даже те земли, которые на тот момент не контролировал, рассказал Макрон.

"Что видел Трамп, когда приехал на саммит в Анкоридж? Он думал, что Украина проиграет, поэтому хотел заключить быстрый мир. Помните январь-февраль 2025-го? С тех пор, кажется, прошла целая вечность. Он думал, что Украина проиграет; все пошло не так в Овальном кабинете с президентом Зеленским. Затем, менее года назад, состоялась встреча президента Трампа и президента Путина в Анкоридже, когда соглашение уже почти лежало на столе, в котором говорилось, что мы отдадим украинскую территорию, которая даже еще не была захвачена", - заявил Эмануэль Макрон.

По словам французского президента, ситуацию спасло решительное вмешательство Европы. В середине августа 2025 года специальная делегация срочно вылетела в США. Европейские лидеры поставили ультиматум. Они назвали такое соглашение невозможным.

Дипломаты объяснили Белому дому реальное положение дел. Украина продолжала борьбу вопреки всем прогнозам скептиков.

Президент Франции подчеркнул:

"Мы пытались, и с тех пор столько всего было пройдено. Этот путь - прежде всего и в основном победа украинцев в их возможностях и надежности. Президент Трамп увидел, что все, что ему говорили, что украинцы проиграют, что они не переживут зиму, было неправдой".

Как изменилось мнение Трампа об Украине

Сегодня позиция американского лидера коренным образом иная, заявил лидер Франции. Стойкость ВСУ и украинского общества заставила Трампа пересмотреть свои взгляды. Вместо планов о капитуляции появилось уважение, уверен Макрон.

Трамп признал ошибочность предыдущих отчетов. Украинцы доказали свою надежность делом, и это изменило геополитический расклад. По словам Макрона, сейчас Трамп относится к Украине с глубоким уважением: "Сейчас он видит мужественных, инновационных людей, которых он уважает".