Трамп был готов отдать Украину Путину на Аляске, - Макрон

Дональд Трамп и Владимир Путин планировали масштабное перераспределение территорий Украины. Это произошло во время встречи двух лидеров в Анкоридже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 2.
В августе 2025 года на военной базе в Анкоридже едва не подписали роковой документ. Соглашение предусматривало передачу России украинских территорий, и Кремль должен был получить даже те земли, которые на тот момент не контролировал, рассказал Макрон.
"Что видел Трамп, когда приехал на саммит в Анкоридж? Он думал, что Украина проиграет, поэтому хотел заключить быстрый мир. Помните январь-февраль 2025-го? С тех пор, кажется, прошла целая вечность. Он думал, что Украина проиграет; все пошло не так в Овальном кабинете с президентом Зеленским. Затем, менее года назад, состоялась встреча президента Трампа и президента Путина в Анкоридже, когда соглашение уже почти лежало на столе, в котором говорилось, что мы отдадим украинскую территорию, которая даже еще не была захвачена", - заявил Эмануэль Макрон.
По словам французского президента, ситуацию спасло решительное вмешательство Европы. В середине августа 2025 года специальная делегация срочно вылетела в США. Европейские лидеры поставили ультиматум. Они назвали такое соглашение невозможным.
Дипломаты объяснили Белому дому реальное положение дел. Украина продолжала борьбу вопреки всем прогнозам скептиков.
Президент Франции подчеркнул:
"Мы пытались, и с тех пор столько всего было пройдено. Этот путь - прежде всего и в основном победа украинцев в их возможностях и надежности. Президент Трамп увидел, что все, что ему говорили, что украинцы проиграют, что они не переживут зиму, было неправдой".
Сегодня позиция американского лидера коренным образом иная, заявил лидер Франции. Стойкость ВСУ и украинского общества заставила Трампа пересмотреть свои взгляды. Вместо планов о капитуляции появилось уважение, уверен Макрон.
Трамп признал ошибочность предыдущих отчетов. Украинцы доказали свою надежность делом, и это изменило геополитический расклад. По словам Макрона, сейчас Трамп относится к Украине с глубоким уважением: "Сейчас он видит мужественных, инновационных людей, которых он уважает".
Кроме того, французский президент уверен, что европейцы должны быть за столом переговоров в тот день, когда они начнутся, поскольку интересы ЕС напрямую связаны с тем, что происходит в Украине.
"Это действительно так благодаря поддержке, которую мы оказали, благодаря вопросу расширения, который волнует европейцев, благодаря финансовой помощи и кредитам, которые мы предоставили", - заявил Макрон.
Ранее Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп согласился с тем, что у РФ не было серьезного желания вести переговоры. Он и лидеры G7 отметили, что предыдущие попытки дипломатического урегулирования не дали никакого ощутимого результата.