Трамп о "Буревестнике" Путина: он должен закончить войну в Украине, а не испытывать ракеты

Во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One Трамп заявил, что Соединенные Штаты также имеют мощный ядерный арсенал, в частности атомные подводные лодки, которые расположены вблизи российских берегов.

"Они знают, что мы имеем атомную подводную лодку - лучшую в мире - прямо у их побережья. Мы тоже не играем с ними в игры. Мы постоянно испытываем ракеты", - сказал Трамп.

Американский лидер также выразил удивление тем, что Путин хвастается ракетными испытаниями на фоне войны в Украине.

"Я не думаю, что Путин должен об этом говорить, кстати. Он должен закончить войну, которая должна была длиться неделю, а теперь длится уже четвертый год. Вот что он должен делать - вместо того, чтобы испытывать ракеты", - подчеркнул Трамп.

"Буревестник" Путина

Вчера российский диктатор Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Во время визита главной темой стал доклад о якобы "успешных" испытаниях ядерной ракеты "Буревестник".