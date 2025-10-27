RU

Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Трамп о "Буревестнике" Путина: он должен закончить войну в Украине, а не испытывать ракеты

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп отверг сообщения об испытаниях Россией крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" и раскритиковал Владимира Путина за его заявления о новом оружии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One Трамп заявил, что Соединенные Штаты также имеют мощный ядерный арсенал, в частности атомные подводные лодки, которые расположены вблизи российских берегов.

"Они знают, что мы имеем атомную подводную лодку - лучшую в мире - прямо у их побережья. Мы тоже не играем с ними в игры. Мы постоянно испытываем ракеты", - сказал Трамп.

Американский лидер также выразил удивление тем, что Путин хвастается ракетными испытаниями на фоне войны в Украине.

"Я не думаю, что Путин должен об этом говорить, кстати. Он должен закончить войну, которая должна была длиться неделю, а теперь длится уже четвертый год. Вот что он должен делать - вместо того, чтобы испытывать ракеты", - подчеркнул Трамп.

"Буревестник" Путина

Вчера российский диктатор Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Во время визита главной темой стал доклад о якобы "успешных" испытаниях ядерной ракеты "Буревестник".

 

Эта ракета является очередным долгостроем РФ, ведь работы над ней с участием ОКБ "Новатор" стартовали еще в декабре 2001 года, а впервые официально о проекте заявили только в 2018-м.

Подробно о том, что известно о российском "Буревестнике" - читайте в материале РБК-Украина.

Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в УкраинеВладимир ПутинЯдерные испытания