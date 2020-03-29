Трамп не вводитиме в Нью-Йорку жорсткий карантин, попри кількість заражених COVID-19

Президент США Дональд Трамп не буде вводити жорсткий карантин у штаті Нью-Йорк, попри кількість заражених коронавірусом COVID-19. Про це Трамп написав Twitter.

Зокрема, було вирішено не обмежувати в'їзд і виїзд зі штату.

"За рекомендацією робочої групи Білого дому з коронавірус і після консультацій з губернатором штату Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Коннектикут, ми видамо рекомендації щодо подорожей. Карантин не потрібен", - заявив Трамп.

Губернатор штату Ендрю Куомо заявив, що в штаті вже введені карантинні заходи, зокрема заборонені масові заходи. Він пояснив, якщо Нью-Йорк заблокувати - це вплине на економіку США.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах зареєстровано вже понад 2000 смертей від коронавірусу, станом на вечір суботи, 28 березня. Всього в США вже понад 121 тисячі хворих коронавірусом.

Як повідомляла газета The New York Times, при нинішньому темпі поширення коронавірус в одному лише в американському Нью-Йорку, кількість постраждалих буде більше, ніж в китайському Ухані або італійської Ломбардії. Зараз швидкість поширення коронавірус в Нью-Йорку складає трохи більше 30% відсотків щодня.