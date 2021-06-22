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Трамп не балотуватиметься на посаду спікера нижньої палати Конгресу США

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Вашингтон, Вівторок 22 червня 2021 06:18
Трамп не балотуватиметься на посаду спікера нижньої палати Конгресу США Фото: Дональд Трамп, колишній президент США (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: Артур Родивилов

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру балотуватися на пост спікера Палати Представників Конгресу США в 2022 році. Раніше бізнесмен і політик називав це цікавою ідеєю.

Про це повідомляє America's Voice.

Дональд Трамп говорив, що має намір залишатися в політиці, і допускав свою участь у президентських виборах 2024 року.

"Я чув розмови про це, і їх стає все більше і більше. Але це не те, що я став би розглядати. Але розмов про це, дійсно, багато. Я чув про це, але ніколи не розглядав таку можливість", - сказав Трамп.

Він став першим президентом, якому два рази оголосили імпічмент: в 2019 році Палата представників звинуватила його в зловживанні владою і втручанні в роботу Конгресу, а в 2021-му - в закликах до заколоту. Сенат виправдав Трампа в обох випадках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Twitter не планує відновлювати доступ Трампа до соціальної мережі, навіть якщо він коли-небудь знову стане президентом США.

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Дональд Трамп
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