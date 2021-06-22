Трамп не балотуватиметься на посаду спікера нижньої палати Конгресу США

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру балотуватися на пост спікера Палати Представників Конгресу США в 2022 році. Раніше бізнесмен і політик називав це цікавою ідеєю.

Дональд Трамп говорив, що має намір залишатися в політиці, і допускав свою участь у президентських виборах 2024 року.

"Я чув розмови про це, і їх стає все більше і більше. Але це не те, що я став би розглядати. Але розмов про це, дійсно, багато. Я чув про це, але ніколи не розглядав таку можливість", - сказав Трамп.

Він став першим президентом, якому два рази оголосили імпічмент: в 2019 році Палата представників звинуватила його в зловживанні владою і втручанні в роботу Конгресу, а в 2021-му - в закликах до заколоту. Сенат виправдав Трампа в обох випадках.