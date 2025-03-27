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Трамп не будет назначать конгрессвумен Стефаник послом США в ООН

Четверг 27 марта 2025 23:45
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Трамп не будет назначать конгрессвумен Стефаник послом США в ООН Фото: Элис Стефаник (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп передумал назначать конгрессвумен Элис Стефаник постпредом при ООН. Он попросил остаться ее в Конгрессе, чтобы не ослаблять республиканское большинство в Палате представителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в его соцсети Truth Social.

"Продвигая нашу повестку дня "Америка превыше всего" важно, чтобы мы сохранили ведь республиканское место в Конгрессе", - пишет президент США.

Он добавил, что попросил Элис Стефаник "остаться в Конгрессе", чтобы она помогла "достичь исторического снижения налогов, огромного количества рабочих мест, рекордного экономического роста, безопасной границы, энергетического доминирования, мира через силу и многое другое".

"Имея очень плотное большинство, я не хочу рисковать, чтобы кто-то другой претендовал на место Элис", - подчеркнул американский лидер.

Дональд Трамп считает, что "есть и другие люди, которые могут хорошо работать" в ООН. В то же время он отметил, что спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон "в восторге" от его решения. Также президент США проинформировал, что в будущем все же предложит Стефаник какую-то должность в его администрации.

"Она абсолютно фантастическая", - резюмировал он.

Напомним, что Элис Стефаник будучи кандидатом на должность посла США в ООН, в январе заявила, что будет поддерживать миссию президента Трампа для завершения войны России против Украины. В частности, отметила, что будет продвигать его концепцию "мир через силу".

Также она заявила, что у нее есть "большой опыт сдерживания России" и противодействия ей. Так, во время президентского срока Трампа, Стефаник "голосовала за предоставление оборонной смертоносной помощи Украине".

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ООН Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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