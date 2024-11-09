Павел: Трамп попытается договориться с Путиным об окончании войны "не в интересах Украины"

Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, может попытаться договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о завершении войны против Украины. Но такое соглашение, скорее всего, будет не в интересах Европы и Украины.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.sk .

Чешский лидер во время выступления на открытии конференции IISS Prague Defence Summit в Праге в пятницу отметил, что помощь от условного Запада для Украины была недостаточно быстрой, что позволило российским оккупантам продвигаться на фронте.

"Моя точка зрения, пожалуй, менее политкорректная, но я все равно ее скажу. С самого начала мы делали недостаточно. Лишь несколько государств - и я горжусь, что среди них была Чехия - обеспечили Украину всем необходимым и тем, что мы могли ей дать. Но начало военной поддержки было довольно медленным, и я честно говорю, что эта медленная помощь позволила России продвинуться на украинской территории, несмотря на все проблемы с командованием и материально-техническим обеспечением, которые у них тогда были", - отметил он.

По словам Павела, западных поставок военной техники и финансовой помощи было недостаточно для победы Украины.

Чешский президент добавил, что так ситуация на фронте зашла "в какой-то степени в тупик", но сейчас она "больше развивается в пользу России, чем Украины".

"И в этой ситуации тяжело побуждать обе стороны к переговорам", - заметил лидер Чехии.

Павел рассказал, что сейчас многие страны ждут обновления администрации в США, и надеются, что Трамп "принесет изменения", которые он обещал, когда сказал, что закончит войну РФ с Украиной в течение 24 часов.

Вместе с тем, Павел не считает, что это возможно. Кроме того, президент Чехии полагает, что Трамп приложит усилия для прекращения войны и попытается заключить соглашение с Путиным.

Однако, по мнению чешского лидера, такое соглашение "вероятно, не будет отвечать интересам Украины или Европы, поскольку оно, вероятно, будет включать передачу России части оккупированной территории Украины или условие для Украины, что она не сможет стать членом НАТО не менее 20 лет".

Павел добавил, что любое мирное соглашение, даже если оно "приведет к временным уступкам некоторых территорий России к достижению дипломатического решения в будущем", должно быть заключено с несколькими сторонами, включая Китай, Индию, а также Европу.

Позиция Трампа по войне РФ с Украиной

Напомним, в начале сентября Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты США, уверял, что если он выиграет выборы и станет главой Белого дома, то позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину, и "будет заключено соглашение в течение 24 часов".

Кроме того, в том же месяце Трамп встретился с Зеленским, и тогда глава Украинского государства презентовал ему свой план победы.

Добавим, по итогам переговоров Трамп заверил, что хочет "справедливой сделки для всех".

Вместе с тем стоит констатировать, что в настоящее время сложно предсказать, что какую позицию Трамп займет по вопросу войны РФ против Украины после инаугурации.