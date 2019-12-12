Трамп: велика угода з Китаєм дуже близько

Сполучені Штати Америки знаходяться дуже близько до підписання торгового угоди з Китаєм. Про це заявив президент США Дональд Трамп у своєму Twitter.

За його словами, обидві сторони зацікавлені в торговій угоді.

"Підходимо дуже близько до великої угоди з Китаєм. Вони цього хочуть, ми теж", - написав Трамп.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Китай сподівається найближчим часом укласти "першу фазу" торгового угоди з США. Як повідомили в міністерстві торгівлі Китаю, Пекін сподівається, що йому вдасться укласти торгову угоду із США, яка задовольнить обидві сторони.

При цьому в Китаї висловили готовність скасувати імпортні мита на деякі соєві боби і постачання свинини з Сполучених Штатів Америки. Китайське уряд заявив, що таке рішення ґрунтується на заявках окремих фірм щодо імпорту соєвих бобів і свинини.

Крім цього повідомлялося, що у США допускають підписання першій частині торгового угоди з Китаєм до кінця 2019 року. За словами старшого радника президента США Дональда Трампа Келлиана Конвея, "перша фаза" торгового угоди знаходиться на стадії оформлення.