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Китай скасує мита на деякі товари з США

Новини » Політика     06.12.2019 - 09:34
Китай скасує мита на деякі товари з США
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Пекін скасує мита на поставки свинини та деяких соєвих бобів

Китай відмовиться від імпортних мит на деякі соєві боби та поставки свинини зі Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили у китайському Міністерстві фінансів, посилаючись на рішення уряду, відмова від мит грунтується на заявках окремих фірм щодо імпорту соєвих бобів та свинини.

Зазначається, що відмова від мит відбувається на фоні переговорів між Вашингтоном та Пекіном щодо погодження першого етапу торгової угоди для деескалації торгової війни між державами.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не він не має термінів укладення торгової угоди з Китаєм. Він додав, що, напевно, краще дочекатися завершення американських президентських виборів в 2020 році, однак Китай хоче укласти угоду найближчим часом.

Також РБК-Україна писало, що у Білому дому не виключають можливості укладення торгової угоди з Китаєм до кінця 2019 року. За словами старшого радника президента США Дональда Трампа Келліана Конвея, перший етап торгової угоди знаходиться на стадії оформлення.

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