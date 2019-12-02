У США допускають підписання торгової угоди з Китаєм до кінця року

Колаж РБК-Україна

Перша фаза операції знаходиться на стадії оформлення

У Сполучених Штатах Америки не виключають можливість укладення торгового угоди з Китаєм до кінця року. Про це повідомляє Reuters.

За словами старшого радника президента США Дональда Трампа Келлиан Конвей, перша фаза торгової угоди знаходиться на стадії оформлення.

"Угода можлива", - сказала Конвей, коли її запитали, чи можливо в цьому році укласти угоду.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Китай ввів санкції проти США. зокрема, були введені санкції проти американської неурядової правозахисної організації Human Rights Watch з-за підтримки протестувальників в Гонконзі.

До цього палата представників США майже одноголосно підтримала резолюції Сенату про підтримку протестувальників Гонконгу. Прийнятий документ зобов'язує Державний департамент перевіряти, чи зберігається у Гонконзі достатній рівень автономії, а також влада США повинні накласти санкції на чиновників, відповідальних за порушення прав людини в Гонконзі.

Також повідомлялося, що на тлі напружених відносин між США і Китаєм різко обвалилися ціни на нафту. Під кінець листопада вартість лютневих ф'ючерсів нафти Brent 29 листопада склала 60,45 доларів за барель, це на 3,55 доларів менше, ніж було на максимумі днем раніше.