Трамп "берет паузу" в мирных переговорах между Украиной и Россией, - The Guardian
Президент США Дональд Трамп планирует временно отойти от переговоров по завершению войны в Украине и позволить президенту Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину самостоятельно провести встречу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По словам американских чиновников, следующим этапом в планах Трампа по окончанию войны в Украине остается двусторонняя встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
Трамп сообщил своим советникам, что намерен организовать трехстороннюю встречу с двумя лидерами только после того, как они встретятся между собой, хотя до сих пор остается непонятным, состоится ли эта первая встреча, и Трамп не намерен участвовать в этих усилиях.
В телефонном интервью на радио WABC Трамп заявил: "Я просто хочу увидеть, что произойдет на этой встрече. Ее сейчас готовят, и мы посмотрим, какие будут результаты".
Высокопоставленный представитель Белого дома охарактеризовал ситуацию как "выжидательную позицию" Трампа относительно возможности проведения встречи Путина и Зеленского. Однако в последние дни не было заметно никаких реальных признаков прогресса, а Белый дом не имеет списка мест, где могла бы состояться встреча.
Белый дом заявил, что "Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают сотрудничать с российскими и украинскими чиновниками с целью проведения двусторонней встречи, чтобы остановить убийства и положить конец войне... Дальнейшее публичное обсуждение этих вопросов не отвечает национальным интересам".
Отметим, что над организацией возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным по поручению Трампа работают вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.
Встреча Зеленского и Путина и Путина
Идея двусторонних переговоров появилась после того, как на прошлой неделе президент США встретился с Путиным на Аляске, а уже через несколько дней, в понедельник, провел в Белом доме переговоры с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским.
Сначала активно обсуждался формат трехсторонней встречи с участием Зеленского, Путина и Трампа. Однако после вашингтонского саммита американский президент предложил, чтобы украинский и российский лидеры сначала провели переговоры самостоятельно.
По сообщениям СМИ, Путин выражал готовность принять Зеленского в Москве, но украинский президент отверг это предложение. Тем временем в прессе появилась информация, что Белый дом предложил организовать встречу в Будапеште, однако официального подтверждения этого варианта пока нет.
Накануне Зеленский заявил журналистам, что переговоры с Путиным могут состояться только на нейтральной территории в Европе, например, в Австрии или Швейцарии. В то же время он не исключил и возможность проведения встречи в Турции.