ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп "берет паузу" в мирных переговорах между Украиной и Россией, - The Guardian

Четверг 21 августа 2025 17:18
UA EN RU
Трамп "берет паузу" в мирных переговорах между Украиной и Россией, - The Guardian Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент США Дональд Трамп планирует временно отойти от переговоров по завершению войны в Украине и позволить президенту Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину самостоятельно провести встречу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам американских чиновников, следующим этапом в планах Трампа по окончанию войны в Украине остается двусторонняя встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Трамп сообщил своим советникам, что намерен организовать трехстороннюю встречу с двумя лидерами только после того, как они встретятся между собой, хотя до сих пор остается непонятным, состоится ли эта первая встреча, и Трамп не намерен участвовать в этих усилиях.

В телефонном интервью на радио WABC Трамп заявил: "Я просто хочу увидеть, что произойдет на этой встрече. Ее сейчас готовят, и мы посмотрим, какие будут результаты".

Высокопоставленный представитель Белого дома охарактеризовал ситуацию как "выжидательную позицию" Трампа относительно возможности проведения встречи Путина и Зеленского. Однако в последние дни не было заметно никаких реальных признаков прогресса, а Белый дом не имеет списка мест, где могла бы состояться встреча.

Белый дом заявил, что "Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают сотрудничать с российскими и украинскими чиновниками с целью проведения двусторонней встречи, чтобы остановить убийства и положить конец войне... Дальнейшее публичное обсуждение этих вопросов не отвечает национальным интересам".

Отметим, что над организацией возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным по поручению Трампа работают вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

Встреча Зеленского и Путина и Путина

Идея двусторонних переговоров появилась после того, как на прошлой неделе президент США встретился с Путиным на Аляске, а уже через несколько дней, в понедельник, провел в Белом доме переговоры с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским.

Сначала активно обсуждался формат трехсторонней встречи с участием Зеленского, Путина и Трампа. Однако после вашингтонского саммита американский президент предложил, чтобы украинский и российский лидеры сначала провели переговоры самостоятельно.

По сообщениям СМИ, Путин выражал готовность принять Зеленского в Москве, но украинский президент отверг это предложение. Тем временем в прессе появилась информация, что Белый дом предложил организовать встречу в Будапеште, однако официального подтверждения этого варианта пока нет.

Накануне Зеленский заявил журналистам, что переговоры с Путиным могут состояться только на нейтральной территории в Европе, например, в Австрии или Швейцарии. В то же время он не исключил и возможность проведения встречи в Турции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война России против Украины
Новости
Трамп разнес Байдена за задержку с разрешением Украине бить по территории РФ
Трамп разнес Байдена за задержку с разрешением Украине бить по территории РФ
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"