Трамп желает немедленных решений по войне в Украине, но есть нюанс, - Подоляк

Избранный президент США Дональд Трамп, с точки зрения информационности, хотел бы принятия немедленных решений по войне в Украине, которые считались бы "проамериканскими". Впрочем, уступки со стороны Киева означали бы "пропутинский" сценарий.

"Безусловно, с точки зрения, скажем так, информационности сегодняшних времен господину Трампу хотелось бы, чтобы были приняты немедленные решения, которые будут "протрамповские" или там "проамериканские"... Но есть один нюанс", - заявил Подоляк.

По словам главы Офиса президента, американскому лидеру не удастся завершить войну в Украине в рамках сценария диктатора Владимира Путина и потом говорить, что именно он положил этому конец.

"И так или иначе играть в сценарий Путина, мне кажется, что это странно будет, если администрация Трампа захочет сыграть вторым номером и подыграть Путину. А зачем это им?", - добавил он.

В том же числе Подоляк отметил, что Россия понимает, что ей уже не удастся победить Украину в войне. В связи с этим для Кремля важно обнулить репутацию Штатов и завершить войну на своих условиях, чтобы продемонстрировать миру, кто является "глобальным лидером".

Вопрос о завершении полномасштабной войны

В последнее время разговоры об урегулировании полномасштабной войны, а также возможных переговоров Киева и Москвы снова активизировались. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, мирные переговоры по завершению войны между Украиной и Россией могут начаться уже этой зимой.

Также недавно состоялась трехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского, лидера Франции Эммануэля Макрона и Трампа в Париже. Как писали СМИ, переговоры продолжались в течение 35 минут. Во время диалога республиканец заявил, что желает немедленного прекращения огня, а также диалога по завершению войны.