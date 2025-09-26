Трамп атакует своего давнего врага: бывший глава ФБР Коми может сесть в тюрьму

Бывшему директору Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми выдвинуты федеральные обвинения за ложные показания и препятствование работе Конгресса. Это стало новым этапом конфликта между Дональдом Трампом и его давним критиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным прокуроров, Джеймс Коми санкционировал утечку информации о расследовании ФБР в СМИ через анонимный источник, а затем под присягой отрицал это перед Конгрессом.

Оба пункта обвинений связаны с его показаниями 30 сентября 2020 года перед Судебным комитетом Сената США.

Теперь Коми может грозить до пяти лет заключения, если его признают виновным.

Обвинительный акт подписала Линдси Галлиган, бывший личный адвокат Трампа и новый главный прокурор Восточного округа Вирджинии. Она прошла экспресс-подготовку перед участием в слушании, что является нетипичным для федеральных прокуроров.

Бывший директор ФБР уже отреагировал на обвинения и заявил в своем Instagram следующее: "Давайте проведем суд. И сохраним веру. Мое сердце разбито за Министерство юстиции, но я имею большое доверие к федеральной судебной системе, и я невиновен".

В свою очередь президент США Дональд Трамп в своих соцсетях охарактеризовал Коми как "одного из худших людей, с которым когда-либо сталкивалась страна" и поддержал выдвинутые обвинения.

Генеральный прокурор Пам Бонди в публикации подчеркнула, что "никто не стоит выше закона" и что в этом деле будут придерживаться только фактов.

Отметим, что это дело стало первым случаем выдвижения федеральных обвинений против высокопоставленного чиновника правительства США, который занимал ключевую должность в ФБР, и является чрезвычайным эскалационным шагом в противостоянии между Трампом и его политическими оппонентами.