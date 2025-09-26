Трамп подписал указ о смертной казни за тяжкие преступления

В США введена возможность применения смертной казни за преступления, совершенные в округе Колумбия, где расположена столица Вашингтон. Указ администрации направлен на усиление превентивной защиты граждан и снижение уровня тяжких преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Белого дома.

В четверг, 25 сентября, президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий применение смертной казни за тяжкие преступления в округе Колумбия. Документ опубликован на официальном сайте Белого дома и вступает в силу сразу после подписания.

Приоритеты администрации

В тексте указа отмечается, что восстановление смертной казни остается одним из приоритетов администрации с начала ее работы, что закреплено Указом 14164 от 20 января 2025 года, посвященным защите общественной безопасности.

Генеральный прокурор и прокурор США по округу Колумбия обязаны обеспечить соблюдение федерального законодательства о смертной казни. Они должны добиваться вынесения смертного приговора во всех случаях, когда тщательный анализ доказательств и обстоятельств дела подтверждает необходимость такого решения.