Трамп анонсировал встречу лидеров Ливана и Израиля впервые за более чем 30 лет

"Пытаемся немного продвинуться вперед в отношениях между Израилем и Ливаном. Прошло много времени со времени последнего разговора двух лидеров, где-то 34 года. Это произойдет завтра. Замечательно", - написал Трамп.

Отметим, что накануне в Вашингтоне прошла встреча представителей Ливана и Израиля, которая положила старт прямым переговорам между странами, к которым их склонял Вашингтон.

В процессе накануне со стороны американской стороны участие принимали госсекретарь США Марко Рубио, советник Государственного департамента США Майкл Нидгем, посол США в Ливане Мишель Исса и посол США при ООН Майк Волц.

История создания "Хезболлы" и длительное противостояние с Израилем

Как известно, ранее Израиль вводил войска в южный Ливан, чтобы бороться с палестинскими боевиками. После этого часть территории оставалась под его контролем до 2000 года.

Однако на фоне израильского присутствия в Ливане и при поддержке Ирана на юге страны сформировалась "Хезболла" - как сила сопротивления Израилю.

Даже после вывода израильских войск в 2000 году террористическая группировка "Хезболла" в течение длительного времени воюет с Израилем за приграничные территории.

Вашингтон заинтересован в перемирии между Израилем и Ливаном, где находится террористическая группировка "Хезболла", поскольку это сгладило бы конфликт на Ближнем Востоке, к чему стремятся сейчас Штаты и Иран.