Трамп анонсировал встречу с Ираном: чего президент ждет от переговоров

"Мы будем разговаривать с ними на следующей неделе, с Ираном. Возможно, мы подпишем соглашение, я не знаю. По моему мнению, я не считаю это необходимым. Я имею в виду, что они воевали, они сражались, а теперь они возвращаются к своему миру. Мне безразлично, будет ли соглашение или нет",- сказал Трамп

Во время пресс-конференции в конце саммита НАТО в Гааге он также отметил, что его администрация будет требовать от Ирана таких же обязательств, которых она добивалась во время прошлых переговоров.

"Единственное, чего мы будем требовать, - это то, чего мы требовали раньше", - добавил Трамп.

Он подчеркнул, что не считает такое соглашение необходимым, поскольку, по его мнению, США успешно уничтожили ядерный потенциал Ирана, несмотря на предыдущие оценки разведки, которые свидетельствовали об обратном.

"Мы не хотим ядерного оружия, но мы уничтожили ядерное оружие. Другими словами, оно уничтожено. Я сказал: "Иран не будет иметь ядерного оружия". Ну, мы его взорвали. Оно взорвано до основания, поэтому я не очень переживаю об этом. Если мы получим документ, это будет не плохо. Мы встретимся с ними", - подчеркнул президент.

Трамп также выразил убеждение, что США смогут заставить иранцев подписать такой документ.