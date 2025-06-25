Трамп анонсировал встречу с Ираном: чего президент ждет от переговоров

На следующей неделе США встретятся с Ираном для обсуждения потенциальной ядерной сделки. Хотя американский президент Дональд Трамп не считает сделку "необходимой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы будем разговаривать с ними на следующей неделе, с Ираном. Возможно, мы подпишем соглашение, я не знаю. По моему мнению, я не считаю это необходимым. Я имею в виду, что они воевали, они сражались, а теперь они возвращаются к своему миру. Мне безразлично, будет ли соглашение или нет",- сказал Трамп
Во время пресс-конференции в конце саммита НАТО в Гааге он также отметил, что его администрация будет требовать от Ирана таких же обязательств, которых она добивалась во время прошлых переговоров.
"Единственное, чего мы будем требовать, - это то, чего мы требовали раньше", - добавил Трамп.
Он подчеркнул, что не считает такое соглашение необходимым, поскольку, по его мнению, США успешно уничтожили ядерный потенциал Ирана, несмотря на предыдущие оценки разведки, которые свидетельствовали об обратном.
"Мы не хотим ядерного оружия, но мы уничтожили ядерное оружие. Другими словами, оно уничтожено. Я сказал: "Иран не будет иметь ядерного оружия". Ну, мы его взорвали. Оно взорвано до основания, поэтому я не очень переживаю об этом. Если мы получим документ, это будет не плохо. Мы встретимся с ними", - подчеркнул президент.
Трамп также выразил убеждение, что США смогут заставить иранцев подписать такой документ.
Напомним, что ранее в этом месяце Израиль нанес ракетные удары по иранской территории, нацелившись прежде всего на ядерную инфраструктуру.
Некоторые из объектов, которые стали мишенью, были расположены на значительной глубине под землей и для их поражения Израиль обратился за поддержкой к США, поскольку только американские авиабомбы были способны пробивать подобные фортифицированные объекты по обогащению урана.
В ночь на 22 июня американская авиация все же ударила по Ирану. США атаковали ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
Ранее сегодня Израиль оценил последствия атаки США по Ирану.
Заметим, что с начала своей каденции президент США Дональд Трамп пытается заключить ядерную сделку с Ираном. Стороны уже провели несколько раундов переговоров, но они зашли в тупик.
В начале мая госсекретарь Марко Рубио заявил, что для заключения сделки Иран должен отказаться от обогащения урана и разработки ракет дальнего радиуса действия, а также допустить американских инспекторов на свои объекты.
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