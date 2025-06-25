Удар по Фордо: Израиль оценил последствия атаки США по Ирану, Трамп тоже сделал заявление

Удар США по объекту в Фордо нанес серьезный ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, выведя из строя одну из главных установок по обогащению урана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Израильскую комиссию по атомной энергии и заявление президента США Дональда Трампа во время речи на саммите НАТО в Гааге.

Заявление Израиля

Израильская комиссия по атомной энергии считает, что удар США по Фордо уничтожил ключевую инфраструктуру ядерного объекта Ирана и вывел из строя установку по обогащению урана.

"По нашей оценке, удары США по ядерным объектам Ирана в сочетании с израильскими ударами по другим элементам военной ядерной программы Ирана отбросили способность Ирана к разработке ядерного оружия на многие годы. Это достижение может поддерживаться постоянно, если Иран не получит доступ к ядерным материалам", - сказано в заявлении.

Что говорит Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о завершении 12-дневной войны между Израилем и Ираном после точечного удара американских войск по иранскому заводу по обогащению урана.

"То, как я смотрю на ведение войн - я могу сказать, что точно не вернутся в направление развития ядерной программы. Они уже получили достаточно. Возможно, когда-то в будущем они снова захотят сделки. Я говорил с Рубио относительно нового соглашения, а он сказал, что возможно, это не так нужно", - сказал он.

Трамп также заявил, что на следующей неделе США будут разговаривать с Ираном.

"Будет ли какая-то сделка - я не уверен, я не думаю, что это необходимо. Была война, они возвращаются к миру. Мы хотим знать, что будет свернута ядерная программа. Мы ее разрушили, но мы хотим, чтобы этого больше не произошло. Если они будут предпринимать усилия в этом направлении, мы это полностью подорвем, я четко чувствую, что это нужно", - подытожил Трамп.