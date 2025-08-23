RU

Трамп анонсировал введение пошлин на импорт мебели в США

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Дональд Трамп не исключил введения пошлин на импорт мебели в США из других стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы государства в соцсети Truth Social и издание Bloomberg.

Глава Белого дома отметил, что в настоящий момент проводится масштабное расследование таможенных пошлин на мебель, ввозимую в страну.

"В течение следующих 50 дней оно (расследование. - ред.) будет завершено, и мебель, ввозимая в США из других стран, будет облагаться таможенными пошлинами по ставке, которая пока не определена", - написал Трамп.

По мнению президента, этот шаг поможет развитию американских производителей мебели.

Один из американских чиновников рассказал Bloomberg, что озвученные меры проводятся Министерством торговли в рамках расследования в отношении древесины и пиломатериалов в соответствии с разделом 232 Закона о расширении торговли. Этот раздел позволяет вводить пошлины на товары, которые считаются критически важными для национальной безопасности.

Согласно этому закону, министр торговли должен представить результаты любого расследования в течение 270 дней с момента его начала. Указанное расследование началось 10 марта, хотя решение Трампа может быть принято позже.

Пятничное заявление Трампа дополняет список отраслей, в отношении которых США планируют ввести пошлины. Министерство торговли уже расследует возможность введения сборов для ряда секторов, в частности фармацевтики, полупроводников, авиастроения, критически важных минералов и грузовиков средней грузоподъемности.

В четверг администрация сообщила, что начала расследование по соображениям национальной безопасности в отношении импорта ветроэнергетического оборудования.

Трамп неоднократно критиковал эту отрасль и заявлял, что турбины ветроэлектростанций портят пейзажи возле некоторых его полей для гольфа в Шотландии.

Ранее президент США уже объявил о введении пошлин на сталь, алюминий, медь и автомобили.

Пошлины Трампа

В начале апреля Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из 180 стран мира. Ставки колебались от 10 до 54%, такое решение всколыхнуло мировые биржи и рынки.

Однако уже 9 июля президент приостановил действие пошлин на 90 дней - до 9 июля и ввел для всех стран мира единую таможенную ставку 10%.

Этот период администрация планировала использовать для подписания торговых соглашений с отдельными странами мира.

Позже Трамп продлил таможенную "отсрочку" до 1 августа, и с этой даты ввел для около 40 стран откорректированные тарифные ставки.

В Белом доме отметили, что эти пошлины, скорее всего, останутся в силе, и не будут снижены в рамках продолжающихся переговоров со странами.

Подробнее с обновленным списком пошлин можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

