Трамп анонсировал "взаимные тарифы" для импорта: о чем речь

Издание пишет, что президент Трамп обнародовал свой план повышения тарифов США в соответствии с налоговыми ставками, которые другие страны взимают на импорт, что, возможно, спровоцирует более широкую экономическую конфронтацию как с союзниками, так и с соперниками, поскольку он надеется устранить любой торговый дисбаланс.

"Из соображений справедливости я решил взимать взаимный тариф. Это справедливо для всех. Ни одна другая страна не может жаловаться", - сказал Трамп.

В то же время на своей странице в Truth Social, американский президент подчеркнул, что из соображений справедливости решил ввести соответствующий тариф, согласно которому США будут взимать с других стран такие же пошлины, которые те устанавливают на американские товары - ни больше, ни меньше.

"Для целей этой политики Соединенных Штатов Америки мы будем считать, что страны, использующие систему НДС, которая является гораздо более строгой, чем Тариф, приравниваются к Тарифу. Отправка товаров, продуктов или чего-либо под любым другим названием через другую страну с целью несправедливого причинения вреда Америке не будет принята", - подчеркнул Трамп.

Трамп отметил, что США также предусмотрят положения относительно субсидий, которые другие страны используют для получения экономической выгоды от США. Также, по его словам, будут учтены неденежные тарифы и торговые барьеры, которые ограничивают доступ американской продукции и компаний к их рынкам.

"Мы можем точно определить стоимость этих немонетарных торговых барьеров. Они справедливы для всех, ни одна другая страна не может пожаловаться, и в некоторых случаях, если страна считает, что Соединенные Штаты получают слишком высокие тарифы, все, что ей нужно сделать, - это уменьшить или отменить свои тарифы против нас", - сказал он.