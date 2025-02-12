Бразилия не вступит в торговую войну, несмотря на пошлины США на сталь и алюминий
Бразилия не будет вступать в торговую войну с Соединенными Штатами после того, как президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлину на импорт стали и алюминия. По словам одного из бразильских министров, правительство не говорило на эту тему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Правительство вообще не обсуждало этот вопрос", - сказал на пресс-конференции министр институциональных отношений Бразилии Александре Падилья.
Он отметил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва "всегда очень четко говорил, что торговая война не приносит пользы никому". Падилья добавил, что Бразилия выступает за укрепление торговли со своими партнерами, а не за участие в любой торговой войне.
Кроме того, данным Министерства торговли США, Бразилия является вторым по величине экспортером стали в США после Канады.
Противоположная реакция Канады
Тем временем CNN пишет, что реакция премьер-министра Канады Джастина Трюдо была иной на решение Трампа. Он назвал тарифы абсолютно неоправданными.
"Мы являемся ближайшим союзником США, наши экономики интегрированы. Канадская сталь и алюминий используются в ряде ключевых американских отраслей, будь то оборона, судостроение, производство, энергетика, автомобилестроение. Вместе мы делаем Северную Америку более конкурентоспособной", - заявил Трюдо.
Он также сказал, что будет работать с администрацией Трампа, чтобы "подчеркнуть негативные последствия" для граждан обеих стран. Однако, если ситуация дойдет до ответного удара, то ответ Канады будет "твердым и четким".
Тарифы Трампа на сталь и алюминий
Напомним, что в понедельник, 10 февраля, президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлину на весь импорт стали и алюминия без каких-либо исключений или изъятий. Решение вступит в силу в марте.
Пошлины будут широко применяться ко всему импорту стали и алюминия в США, в том числе из Канады и Мексики. Однако Трамп указал, что может быть исключение для Австралии, учитывая импорт самолетов американского производства.
Канада спустя несколько часов отреагировала на это внедрение. Министр инноваций, науки и промышленности Франсуа-Филипп Шампань заявил, что эти пошлины будут "абсолютно необоснованными". Он также предупредил, что реакция страны на эту меру будет "четкой и взвешенной".
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