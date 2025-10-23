Трамп анонсировал визит в Газу и назвал "красную линию" для Израиля

У Трампа спросили, совершит ли он визит в Газу.

"Поеду. Да, поеду", - коротко отметил он, не раскрывая деталей.

Президент напомнил, что в соответствии с американским мирным планом был создан так называемый Совет мира, который "станет очень влиятельной группой людей". По словам Трампа, у Совета мира будет очень много полномочий касательно Ближнего Востока.

Трамп обратил внимание, что Ближний Восток никогда не был так един. Сейчас "только ХАМАС остается маргинальной группировкой".

Также у американского лидера попросили прокомментировать его просьбу к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху не аннексировать Западный берег реки Иордан - часть Палестины.

"Этого не случится, потому что я дал слово арабским странам. И сейчас так нельзя поступать. У нас была огромная поддержка арабов. Этого не будет. Израиль потеряет всю поддержку Соединенных Штатов, если это произойдет", - заверил Трамп.