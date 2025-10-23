RU

Война в Украине

Трамп анонсировал визит в Газу и назвал "красную линию" для Израиля

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Сектор Газа в будущем. Но точные сроки пока неизвестны.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил в интервью Time.

У Трампа спросили, совершит ли он визит в Газу. 

"Поеду. Да, поеду", - коротко отметил он, не раскрывая деталей. 

Президент напомнил, что в соответствии с американским мирным планом был создан так называемый Совет мира, который "станет очень влиятельной группой людей". По словам Трампа, у Совета мира будет очень много полномочий касательно Ближнего Востока. 

Трамп обратил внимание, что Ближний Восток никогда не был так един. Сейчас "только ХАМАС остается маргинальной группировкой". 

Также у американского лидера попросили прокомментировать его просьбу к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху не аннексировать Западный берег реки Иордан - часть Палестины. 

"Этого не случится, потому что я дал слово арабским странам. И сейчас так нельзя поступать. У нас была огромная поддержка арабов. Этого не будет. Израиль потеряет всю поддержку Соединенных Штатов, если это произойдет", - заверил Трамп. 

Визит Трампа в Газу

Напомним, президент США Дональд Трамп допускал свой визит в Сектор Газа еще 8 октября. Тогда он должен был поехать на Ближний Восток для подписания мирной сделки по Газе.

Но в итоге американский лидер приехал только в Израиль и Египет.

К слову, только несколько дней назад президент Трамп заявлял, что союзники США на Ближнем Востоке выразили готовность ввести свои войска в Сектор Газа на фоне возможного нарушения режима прекращения огня со стороны ХАМАС.

По словам Трампа, если боевики продолжат нарушать перемирие, их "ждет быстрый конец".

ХАМАС Израиль Палестина Дональд Трамп Сектор Газа