Трамп анонсировал сокращение американских войск в Германии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучает возможность сокращения американского военного контингента в Германии. Решение планируют принять в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа.
Что известно
Трамп написал, что США "изучают и пересматривают" возможное сокращение войск в Германии. Никаких деталей относительно масштабов возможного сокращения или сроков он не привел.
Это не первый сигнал от администрации Трампа по пересмотру американского военного присутствия в Европе. Вашингтон неоднократно упрекал союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону.
Телефонному разговору Трампа и Путина предшествовала встреча американского президента с британским королем Чарльзом III. По данным специалиста по чтению по губам Николы Хиклинга, в первые минуты разговора Трамп заявил монарху, что Владимир Путин "хочет войны".
Также, предположительно, американский лидер сказал о планах российского диктатора "уничтожить население", не уточнив, о каком именно населении идет речь.