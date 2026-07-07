Трамп анонсировал отмену санкций США против Турции

Президент США подчеркнул, что "есть много людей", против которых Вашингтон может ввести санкции. В то же время он заявил, что "пришло время" снять санкции с Турции.

"Пора это сделать. Ладно? Мы не хотим вводить санкции против друзей. Все очень просто", - сказал Трамп.

Соединенные Штаты ввели санкции против Турции в 2020 году после того, как Анкара приобрела российские системы противовоздушной обороны С-400.

Кроме того США исключили Турцию из программы истребителей F-35, заявляя, что для американских самолетов создает риски использования систем страны-агрессора.

Напомним, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, администрирующее санкции, запустило специальный онлайн-портал. Через него можно подавать обращение по исключению из санкционных списков или пересмотру введенных ограничений.