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Встречу Трампа, Путина и Си Цзиньпина действительно обсуждали, - Рубио

12:03 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
Встречу Трампа, Путина и Си Цзиньпина действительно обсуждали, - Рубио Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)
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В США признали разговоры о саммите Трампа, Путина и Си Цзиньпина и назвали риски войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова госсекретаря США Марка Рубио, которые приводит агентство Reuters.

В Самарканде журналисты спросили его о возможной встрече президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина, на которой могли бы обсудить прекращение войны в Украине.

"О такой встрече были разговоры. Я не знаю, окончательно ли она уже согласована, но президент высказался четко. Он хотел бы, чтобы война между Украиной и Россией закончилась", - ответил Рубио.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что глава Кремля предложил в следующем месяце встретиться с Трампом и Си, чтобы обсудить прекращение войны в Украине.

По данным газеты, Трамп на встречу не согласился. Состоится ли такой саммит, пока неясно.

Что Рубио сказал о войне

Госсекретарь также добавил, что США не видят "ничего хорошего в этой войне".

"Мы видим в ней много негативных последствий, в том числе вполне реальный риск эскалации и распространения конфликта… на другую страну из-за неудачного диверсионного нападения или из-за того, что беспилотники, пораженные средствами радиоэлектронной борьбы, заходят на территорию соседней страны", - пояснил Рубио.

Напомним, что Россия предлагает провести в ноябре трехсторонний саммит с США и Китаем, чтобы договориться о завершении войны.

Президента Украины Владимира Зеленского на встречу звать не планируют.

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