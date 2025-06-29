Трамп активизировал давление на Сенат, чтобы продвинуть свой законопроект, - Ахіоѕ

Дональд Трамп активизировал работу с республиканцами в Сенате, чтобы уже в эти выходные продвинуть свой ключевой законопроект о сокращении налогов и расходов.

Для этого он лично звонит сенаторам, приглашает их на обеды и даже играет с ними в гольф, надеясь склонить коллег к голосованию "за".

Что происходит

Сенаторы-республиканцы сейчас готовятся к сложной многодневной борьбе за принятие законопроекта, который Трамп называет своим "великим и замечательным".

Ожидалось, что первое процедурное голосование состоится в 16:00 по восточноамериканскому времени, однако график сдвинулся, потому что часть сенаторов хочет ознакомиться с новым текстом документа.

Личные переговоры и гольф

Дональд Трамп лично убеждает сенаторов поддержать свой законопроект.

Например, в субботу утром Трамп сыграл в гольф с сенаторами Эриком Шмиттом, Линдси Грэмом и Рэндом Полом. Стоит отметить, что Пол остается убежденным противником законопроекта.

А накануне вечером сенатор Том Тиллис общался с президентом по телефону: разговор, по его словам, был конструктивным, однако голосовать он планирует "против".

Кроме того, Трамп пригласил на обед в свой гольф-клуб в Северной Вирджинии сенаторов Рона Джонсона, Рика Скотта и Кэти Бритт.

А сенатор Майк Ли также подтвердил телефонный разговор с президентом.

Почему это важно

Как отметил сенатор Джон Тун, президент США Дональд Трамп хочет лично стать "заключительным аргументом" в этом вопросе.

И, по словам Туна, именно созданное Трампом ощущение срочности в конце недели может стать решающим фактором, который поможет провести закон через Сенат.