Трамп активизировал давление на Сенат, чтобы продвинуть свой законопроект, - Ахіоѕ

Президент США Дональд Трамп усиливает давление на сенаторов-республиканцев, чтобы уже в эти выходные протянуть свой законопроект о налогах и расходах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ахіоѕ.
Дональд Трамп активизировал работу с республиканцами в Сенате, чтобы уже в эти выходные продвинуть свой ключевой законопроект о сокращении налогов и расходов.
Для этого он лично звонит сенаторам, приглашает их на обеды и даже играет с ними в гольф, надеясь склонить коллег к голосованию "за".
Сенаторы-республиканцы сейчас готовятся к сложной многодневной борьбе за принятие законопроекта, который Трамп называет своим "великим и замечательным".
Ожидалось, что первое процедурное голосование состоится в 16:00 по восточноамериканскому времени, однако график сдвинулся, потому что часть сенаторов хочет ознакомиться с новым текстом документа.
Дональд Трамп лично убеждает сенаторов поддержать свой законопроект.
Например, в субботу утром Трамп сыграл в гольф с сенаторами Эриком Шмиттом, Линдси Грэмом и Рэндом Полом. Стоит отметить, что Пол остается убежденным противником законопроекта.
А накануне вечером сенатор Том Тиллис общался с президентом по телефону: разговор, по его словам, был конструктивным, однако голосовать он планирует "против".
Кроме того, Трамп пригласил на обед в свой гольф-клуб в Северной Вирджинии сенаторов Рона Джонсона, Рика Скотта и Кэти Бритт.
А сенатор Майк Ли также подтвердил телефонный разговор с президентом.
Как отметил сенатор Джон Тун, президент США Дональд Трамп хочет лично стать "заключительным аргументом" в этом вопросе.
И, по словам Туна, именно созданное Трампом ощущение срочности в конце недели может стать решающим фактором, который поможет провести закон через Сенат.
Напомним, конгрессмены-демократы раскритиковали кадровые сокращения в Госдепе США. Так, с приходом к власти на второй президентский срок, администрация Дональда Трампа начала сокращение штата федеральных служащих для уменьшения финансовых затрат.
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