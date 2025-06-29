Трамп активізував тиск на Сенат, щоб просунути свій законопроєкт, - Аxios

Дональд Трамп активізував роботу з республіканцями у Сенаті, щоб уже цими вихідними просунути свій ключовий законопроєкт щодо скорочення податків та витрат.

Для цього він особисто телефонує сенаторам, запрошує їх на обіди та навіть грає з ними в гольф, сподіваючись схилити колег до голосування "за".

Що відбувається

Сенатори-республіканці нині готуються до складної багатоденної боротьби за ухвалення законопроєкту, який Трамп називає своїм "великим і чудовим".

Очікувалося, що перше процедурне голосування відбудеться о 16:00 за східноамериканським часом, однак графік зсунувся, бо частина сенаторів хоче ознайомитися з новим текстом документа.

Особисті перемовини і гольф

Дональд Трамп особисто переконує сенаторів підтримати свій законопроєкт.

Наприклад, у суботу вранці Трамп зіграв у гольф із сенаторами Еріком Шміттом, Ліндсі Гремом та Рендом Полом. Варто зазначити, що Пол залишається переконаним противником законопроєкту.

А напередодні ввечері сенатор Том Тілліс спілкувався з президентом телефоном: розмова, за його словами, була конструктивною, проте голосувати він планує "проти".

Крім того, Трамп запросив на обід у свій гольф-клуб у Північній Вірджинії сенаторів Рона Джонсона, Ріка Скотта та Кеті Брітт.

А сенатор Майк Лі також підтвердив телефонну розмову з президентом.

Чому це важливо

Як зазначив сенатор Джон Тун, президент США Дональд Трамп хоче особисто стати "заключним аргументом" у цьому питанні.

І, за словами Туна, саме створене Трампом відчуття терміновості в кінці тижня може стати вирішальним фактором, який допоможе провести закон через Сенат.