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Трагедия на полигоне в "Десне": в ДБР назвали причину гибели военных

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Черниговская область, Среда 29 марта 2023 16:47
Трагедия на полигоне в "Десне": в ДБР назвали причину гибели военных Фото: в ДБР назвали причину гибели военных в "Десне" (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Следователи Государственного бюро расследований установили, что военные в учебном центре у "Десна" Черниговской области погибли из-за детонации артиллерийского снаряда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советницы по коммуникациям ДБР Татьяны Сапьян в эфире телемарафона.

"Расследование уголовного производства по факту нарушения правил обращения с оружием продолжается. Сейчас та разрешенная к обнародованию информация звучит следующим образом: следователям вся информация известна. Это был артиллерийский снаряд", - сказала Сапьян.

Она добавила, что сейчас продолжаются экспертизы и досудебное расследование.

"Подобные уголовные производства по отношению к нашим военным любят тишину", - подчеркнула советница.

Напомним, 18 марта в Черниговской области в результате чрезвычайного происшествия в Учебном центре им. князя Ярослава Мудрого погибли четверо военнослужащих.

По данным следствия, в тот день в воинской части производились штатные стрельбы. Во время учений сдетонировал снаряд, в результате чего погибли четыре солдата.

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