Гибель военных в Черниговской области. ГБР раскрыло детали трагедии

Трагедия в учебном центре в Десне Черниговской области произошла из-за детонации снаряда. В результате взрыва погибли четверо военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований в Telegram.

По данным следствия, 18 марта в воинской части проводились штатные стрельбы. Во время учений сдетонировал снаряд, в результате чего погибли четыре солдата.

Тела военнослужащих направлены в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения соответствующих исследований. ГБР возбудило уголовное дело по ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием).

Напомним, ранее сообщалось, что 18 марта в учебном центре им. князя Ярослава Мудрого в Черниговской области погибли четверо военнослужащих.

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