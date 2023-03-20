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Гибель военных в Черниговской области. ГБР раскрыло детали трагедии

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Десна, Понедельник 20 марта 2023 10:24
Гибель военных в Черниговской области. ГБР раскрыло детали трагедии Фото: ГБР раскрыло детали гибели военных в Черниговской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Трагедия в учебном центре в Десне Черниговской области произошла из-за детонации снаряда. В результате взрыва погибли четверо военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований в Telegram.

По данным следствия, 18 марта в воинской части проводились штатные стрельбы. Во время учений сдетонировал снаряд, в результате чего погибли четыре солдата.

Тела военнослужащих направлены в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения соответствующих исследований. ГБР возбудило уголовное дело по ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием).

Напомним, ранее сообщалось, что 18 марта в учебном центре им. князя Ярослава Мудрого в Черниговской области погибли четверо военнослужащих.

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Черниговская область ВСУ ГБР Взрыв
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