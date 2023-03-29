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Трагедія на полігоні у "Десні": у ДБР назвали причину загибелі військових

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Чернігівська область, Середа 29 березня 2023 16:47
Трагедія на полігоні у "Десні": у ДБР назвали причину загибелі військових Фото: у ДБР назвали причину загибелі військових у "Десні" (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Слідчі Державного бюро розслідувань встановили, що військові у навчальному центрі у "Десна" Чернігівської області загинули через детонацію артилерійського снаряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радниці з комунікацій ДБР Тетяни Сапьян в ефірі телемарафону.

"Розслідування кримінального провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю триває. Наразі та інформація, яка дозволена до оприлюднення, звучить таким чином: слідчим вся інформація відома. Це був артилерійський снаряд", - сказала Сапьян.

Вона додала, що зараз тривають експертизи й досудове розслідування.

"Подібні кримінальні провадження щодо наших військових люблять тишу", - наголосила радниця.

Нагадаємо, 18 березня у Чернігівській області внаслідок надзвичайної події в Навчальному центрі ім. князя Ярослава Мудрого загинули четверо військовослужбовців.

За даними слідства, того дня у військовій частині проводилися штатні стрільби. Під час навчань здетонував снаряд, внаслідок чого загинуло чотири солдати.

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