Трагедия под Павлоградом: дрон РФ атаковал служебный автобус, 12 погибших

"Враг попал БпЛА рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе (сначала в ОГА сообщили о 12 погибших 7 пострадавших, но впоследствии число жертв возросло - ред. Детали выясняем", - проинформировал Ганжа.

Параллельно в ГСЧС и заместитель мэра Терновки тоже подтвердили информацию об атаке и жертвах. В Нацполиции тоже проинформировали, что в результате удара РФ по гражданской инфраструктуре сгорел автобус

Обновлено в 17:38

Как выяснилось, жертвами российской атаки стали шахтеры ДТЭК. По последним данным, количество погибших возросло до 13, а раненых - до 8.

"Эпицентром одной из атак стал рабочий автобус, перевозивший на Днепропетровщине шахтеров с предприятия после смены. На данный момент известно о 13 погибших шахтерах. По предварительной информации, также 8 шахтеров ранены", - говорится в сообщении компании.