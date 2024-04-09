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Трагедия на фуникулере: в крови задержанного обнаружили алкоголь

Вторник 09 апреля 2024 13:23
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Трагедия на фуникулере: в крови задержанного обнаружили алкоголь Фото: в крови задержанного в результате убийства на фуникулере обнаружили алкоголь (GettyImages)
Автор: Сергей Пышкин

Задержанному мужчине, который подозревается в умышленном убийстве на станции киевского фуникулера, вскоре объявят меру пресечения. В его крови обнаружили 1,2 промилле алкоголя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советницу по коммуникациям Государственного бюро расследований (ДБР) Татьяну Сапьян в эфире телемарафона.

"На сегодня могу сказать, что ему вскоре будет избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. В свою очередь, хотела бы сказать, что Управление государственной охраны и его руководство максимально способствуют следствию. Относительно того, был ли он в тот момент на службе - нет, он на тот момент не был при исполнении служебных обязанностей", - заявила Сапьян.

Также советник по коммуникациям ГБР добавила, что на момент трагедии, согласно результатам экспертизы, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Согласно анализам, в его крови обнаружили 1,2 промилле алкоголя.

Что произошло

7 апреля, на станции столичного фуникулера возник конфликт между мужчиной, который работает водителем в Управлении государственной охраны и несовершеннолетним. После выхода из вагона мужчина толкнул подростка в результате чего последний разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи. Парень скончался на месте событий.

ГБР открыло уголовное производство из-за трагедии, а подозреваемому тем временем объявили о подозрении и поместили в СИЗО.

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Киев ГБР
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