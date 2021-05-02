Трагедія 2 травня: силовики взяли під охорону центр Одеси, щоб не допустити провокацій
Правоохоронці взяли під охорону центр Одеси. Такі заходи проводяться з метою не допустити провокацій під час заходів з нагоди вшанування пам'яті жертв трагедії 2 травня 2014 року.
Зазначається, що силовики посилили охорону на Куликовому полі з боку Італійського бульвару та на перетині вулиць канатної та Пироговської. У цих ділянках встановлені так звані фільтраційні пункти. Навколо обох площ обмежено рух транспорту.
"Весь комплекс превентивних дій, що проводять правоохоронці, обумовлений метою не допустити порушень громадського порядку та загрози безпеці людей під час заходів з нагоди вшанування пам'яті загиблих 2 травня 2014 року, які незабаром почнуться в центральній частині міста", - пояснили в МВС.
Фото: в Одесі посилили охорону центральних площ (mvs.gov.ua)
Раніше в Міністерстві повідомляли, що в Одесі будуть посилена охорона безпеки на вулицях у зв'язку з річницею трагедії 2 травня.
Зазначимо, в Одесі 2 травня 2014 року відбулися масові зіткнення між проукраїнськими громадянами і сепаратистами. Під час конфлікту загинули близько 40 осіб.
Нагадаємо, минулого року в МЗС України заявили, що трагічні події 2 травня 2014 року в Одесі були черговим елементом реалізації Російською Федерацією провального проекту "Новоросія" під час дестабілізації сходу і Півдня України через створення так званих"народних республік".