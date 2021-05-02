ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Трагедія 2 травня: силовики взяли під охорону центр Одеси, щоб не допустити провокацій

Новость на русском → Одеса, Неділя 02 травня 2021 12:35
Трагедія 2 травня: силовики взяли під охорону центр Одеси, щоб не допустити провокацій Фото: правоохоронці побоюються провокацій під час дня пам'яті жертв трагедії 2 травня в Одесі (mvs.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Правоохоронці взяли під охорону центр Одеси. Такі заходи проводяться з метою не допустити провокацій під час заходів з нагоди вшанування пам'яті жертв трагедії 2 травня 2014 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що силовики посилили охорону на Куликовому полі з боку Італійського бульвару та на перетині вулиць канатної та Пироговської. У цих ділянках встановлені так звані фільтраційні пункти. Навколо обох площ обмежено рух транспорту.

"Весь комплекс превентивних дій, що проводять правоохоронці, обумовлений метою не допустити порушень громадського порядку та загрози безпеці людей під час заходів з нагоди вшанування пам'яті загиблих 2 травня 2014 року, які незабаром почнуться в центральній частині міста", - пояснили в МВС.

Фото: в Одесі посилили охорону центральних площ (mvs.gov.ua)

Раніше в Міністерстві повідомляли, що в Одесі будуть посилена охорона безпеки на вулицях у зв'язку з річницею трагедії 2 травня.

Зазначимо, в Одесі 2 травня 2014 року відбулися масові зіткнення між проукраїнськими громадянами і сепаратистами. Під час конфлікту загинули близько 40 осіб.

Нагадаємо, минулого року в МЗС України заявили, що трагічні події 2 травня 2014 року в Одесі були черговим елементом реалізації Російською Федерацією провального проекту "Новоросія" під час дестабілізації сходу і Півдня України через створення так званих"народних республік".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Міністерство внутрішніх справ України Одеса охрана правоохранители
NEWS
В Україні 5094 нових випадки коронавірусу та понад 3 тисячі госпіталізацій
В Україні 5094 нових випадки коронавірусу та понад 3 тисячі госпіталізацій
DAILY
Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії